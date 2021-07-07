РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. В Подмосковье была запущена комплексная программа по сносу ветхого жилья с привлечением инвесторов – реновация, Балашиху включили в пилотный проект, реализация которого начнется уже в нынешнем году, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета по итогам работы в муниципалитете за 5 лет.

В среду Брынцалов отчитался об итогах работы в Балашихе с 2016 по 2021 год. На мероприятии присутствовали глава округа Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны и другие. Брынцалов отметил, что в Балашихе системно ведется работа по проблеме ветхого жилья – направлению, по которому традиционно получают много обращений.

«С 2017 года 13 таких домов признали аварийными и снесли, около 500 семей получили новые квартиры. Например, жилой дом №22 на улице Жилгородок в микрорайоне Ольгино. Двухэтажный деревянный дом был построен еще в 1948 году немецкими военнопленными. В 2017 году дом расселили, а спустя некоторое время снесли», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что, к сожалению, в Балашихе еще остается такое жилье. В Подмосковье была запущена комплексная программа по сносу ветхого жилья с привлечением инвесторов – реновация.

«Для ее реализации Московская областная дума уже приняла ряд важных законов. Балашиху включили в пилотный проект реновации, реализация которого начнется уже в этом году», – подчеркнул Брынцалов.

Что касается долевого строительства, то 5 лет назад в городском округе насчитывалось 33 недостроенных дома, более 5 тыс. человек ждали получения ключей от своих квартир.

Брынцалов отметил, что сегодня в Балашихе осталось всего 2 недостроенных объекта, введения домов в эксплуатацию ждет 181 участник долевого строительства. Для завершения строительства уже привлечен новый инвестор.