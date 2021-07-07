РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В подмосковных Люберцах с начала работы программы социальной газификации подали уже 55 заявлений на участие, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В среду он ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения.

«Всего в Люберцах 9 469 домохозяйств. Газифицированы почти все, но еще 840 остаются без газа. Все населенные пункты газифицированы, но есть домовладения, к которым газ не подведен. Кому нужна такая услуга, вправе написать заявление, обратиться в газовые службы, МФЦ, администрацию. Уже подано 55 заявлений», - сказал Ружицкий.

Также он рассказал о новых выплатах, положенных семьям с детьми и беременным. Данная тема находится на контроле губернатора и министерств.

Помимо этого, Ружицкий разъяснил правила получения кешбэка за детский отдых, оплаченный картой «Мир». Также он отметил, что работают детские лагеря на базе образовательных учреждений округа.