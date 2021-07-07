РИАМО - 7 июл. Свои идеи по оцифровке «зеленых зон» (парков, скверов, других озелененных участков) предложили на портале «Добродел» свыше 6,7 тыс. жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

Местные жители предложили почти 1,6 тыс. зеленых территорий, которые, по их мнению, нуждаются в пристальном внимании.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что старт данной работе дал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время традиционного обращения к жителям Подмосковья «Перемены. То, что волнует людей».

«Жители обращались в адрес губернатора Московской области по поводу вырубки деревьев и кустарников при строительстве торговых объектов. Несмотря на то, что развивать торговую инфраструктуру и создавать новые рабочие места очень важно, нельзя допустить, чтобы жители лишились любимых мест прогулок и отдыха», - сказал Разин.

Он подчеркнул, что губернатор поручил посчитать и оцифровать все «зеленые зоны» в границах населенных пунктов, нанести их на карту и ввести запрет на строительство торговых центров вместо скверов. Опрос проходит больше двух недель.

«Люди предлагают не только парки и скверы, залесенные участки и берега водоемов, также голосуют за пространства, которые могут стать зонами рекреации, и площадки в жилых кварталах, которые они хотели бы озеленить. Наиболее активно участвуют в опросе жители городских округов Мытищи, Ленинский, Балашиха, Одинцовский», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

После завершения сбора предложений произойдет их детальная обработка. Совместно с администрациями городских округов будет проведено изучение предложенных территорий с учетом правил землепользования и застройки и Генпланов округов. Отобранные зоны внесут в систему для использования ведомствами правительства Московской области, которые при планировании своих проектов будут руководствоваться данной картой для избегания застройки данных зон.

Высказать свое мнение можно до 18 июля по ссылке. Предложить можно три территории в населенных пунктах Подмосковья.