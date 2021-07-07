РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Детский сад в ЖК «Серебрица» в подмосковном Красногорске могут открыть в декабре нынешнего года, сообщил заместитель генерального директора застройщика «Опалиха-Сити» Валерий Железняков.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова посетила ряд строящихся детсадов в Красногорске. Все объекты планируют к вводу в эксплуатацию в 2021 году. В поездке принял участие замглавы горокруга Тимур Магомедов.

«Детский сад рассчитан на 250 мест. Строится он с конца 2019 года, сейчас находится в завершающей стадии. Закончены основные строительно-монтажные работы, ведутся в полной мере отделочные работы, практически закончен монтаж внутренних инженерных систем», – сказал Железняков.

Он добавил, что через 2 недели в детском саду начнут монтаж технологического оборудования. Параллельно ведутся работы по благоустройству. В среднем на объекте находится около 50 рабочих, их количество варьируется в зависимости от фронта работ.

«Срок окончания строительства и подачи извещения о завершении строительства – конец сентября. С учетом непростой передачи на баланс муниципалитета, получения разрешения на ввод в эксплуатацию, разрешительных документов на деятельность детского сада, к открытию он будет готов скорее всего в декабре 2021 года», – заключил Железняков.