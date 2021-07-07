РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. За 5 лет в подмосковной Балашихе было создано более 12 тыс. новых рабочих мест, за эти годы средняя зарплата в городском округе выросла на 32% и составила 62 тыс. рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета по итогам работы в муниципалитете.

В среду Брынцалов отчитался об итогах работы в Балашихе с 2016 по 2021 год. На мероприятии присутствовали глава округа Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны и другие. Брынцалов отметил, что за прошедшие годы развитие бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности Балашихи способствовали созданию новых рабочих мест, открыли людям возможности работать рядом с домом и получать достойную зарплату.

«За 5 лет в городском округе было создано более 12 тыс. новых рабочих мест. Уровень средней заработной платы вырос на 32% и составил 62 тыс. рублей», – сказал Брынцалов.

Объем инвестиций, привлеченных в Балашихе за последние 5 лет, составил более 160 млрд рублей. В числе крупнейших инвесторов остаются предприятия военно-промышленного и научно-производственного комплексов. Они, как прежде, составляют основу экономики города. Это авиакорпорация «Рубин», Научно-исследовательский инженерный институт, завод «Криогенмаш», НИТИ имени Снегирева.

С 2016 года общий объем поддержки представителей малого бизнеса составил более 174 млн рублей.

Брынцалов отметил, что второй год подряд Балашиха становится абсолютным лидером региона по созданию и заполнению промышленных площадок и индустриальных парков.

«Полностью заполнен индустриальный парк «Пуршево-1», ведется строительство второй очереди индустриального парка «Пуршево-2». Еще один индустриальный парк – «Соболиха» – площадью почти 18 га планируется открыть в 2022 году», – подчеркнул Брынцалов.