РИАМО - 7 июл. В рамках нацпроекта «Образование» в Долгопрудном продолжается строительство новых корпусов Физтех-лицея имени П.Л. Капицы, строители приступили к возведению надземной части кампуса для проживания учащихся, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 180 человек и 13 единиц техники. Работы ведутся на 4 участках строительства – в учебном корпусе, детском технопарке, кампусе для проживания и котельной. Общая строительная готовность объекта – 7%. Работы на всех участках строительства ведутся в соответствии с графиками», – сказал министр Стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

По его словам, в кампусе завершено возведение цокольного этажа здания, рабочие приступили к монолитным работам на уровне первого этажа. Здание начальной школы возведено до уровня четвертого этажа. В рамках строительства детского технопарка рабочие приступили к армированию фундаментной плиты.

Предусмотрено строительство учебного корпуса начальной школы на 425 мест, кампуса для проживания – на 200 мест, детского технопарка, а также котельной, к которой будут подключены и старые, и новые здания лицея.