РИАМО - 7 июл. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Московской области с 8 июля поезда на Московской детской железной дороге в Кратове Раменского округа будут курсировать без пассажиров, сообщает пресс-служба МЖД.

Юные железнодорожники продолжат практические занятия по основным железнодорожным профессиям, теорию по которым они изучали в течение учебного года. Ребята будут работать машинистами, помощниками машинистов, дежурными по станции, составителями поездов, стрелочниками, слесарями по ремонту подвижного состава.

Практика проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер. Перед началом смены детям измеряют температуру, выдают защитные маски. Для дезинфекции рук на территории детской дороги установлены санитайзеры.

С начала эксплуатационного сезона, который в этом году был открыт 8 июня, на МДЖД перевезено около 6,5 тыс. пассажиров.