РИАМО - 7 июл. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям проводить прямые линии с местным населением хотя бы один раз в год, сообщает Газета.ru.

Об этом глава государства говорил во время прямой линии 30 июня. Сейчас постановление об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов», — сказано в распоряжении.

При необходимости администрация президента России будет оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия.