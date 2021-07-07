РИАМО - 7 июл. Свыше 200 посетителей воспользовались услугами по газификации домовладений за 2 недели, первый офис социальной газификации «Мособлгаза» открылся 15 июня. Всего в регионе 7 таких офисов, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Социальная газификация – это президентский проект. Газопроводы до границ участков 300 тыс. жителей Подмосковья «Мособлгаз» проведет бесплатно. Офисы находятся в районах, где социальная газификация наиболее востребована.

«Новая президентская программа «Социальная газификация» позволит нам подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2917 населенных пунктов. Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу в течение ближайших 18 месяцев, графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области», — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Основной услугой офиса социальной газификации является комплексный договор. Всего в офисе доступно 12 услуг.

«Офис социальной газификации – удобный формат для наших клиентов: независимо от места регистрации вы можете подать заявку на комплексный договор и здесь же получить необходимые услуги, в том числе зарегистрировать объект недвижимости, оформить льготы ФНС и даже вакцинироваться. По итогам работы первых 2 недель отмечу, что офис пользуется популярностью – его уже посетили 500 жителей», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

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