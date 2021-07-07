РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. За 5 лет в Балашихе было открыто 5 новых школ и 2 пристройки, в ближайшие 3 года в горокруге планируют построить 8 новых образовательных учреждений, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета по итогам работы в муниципалитете.

В среду Брынцалов отчитался об итогах работы в Балашихе с 2016 по 2021 год. На мероприятии присутствовали глава округа Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны и другие. Брынцалов отметил, что все эти годы уделялось особое внимание сфере образования Балашихи. Это коснулось как строительства и модернизации объектов, так и поддержки работников сферы.

«С 2016 года в Балашихе открыто 5 школ и 2 пристройки. Только в 2020 году были построены школы в микрорайонах Центр-2 и Первомайский, пристройка на 400 мест к школе №30 в микрорайоне Авиаторов. В сентябре этого года откроется пристройка на 600 мест к школе №8 на улице Юннатов. Ее возведение позволит ликвидировать вторую смену в учреждении», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что в ближайшие 3 года в городском округе планируется построить и открыть 8 новых школ – за счет средств регионального бюджета и инвесторов.

По его словам, строительство новых школ, модернизация существующих дает свои результаты. 5 школ Балашихи входят в топ-100 Московской области. Количество «стобальников» по ЕГЭ за 5 лет увеличилось до 56 человек. Растет и число медалистов: в 2020 году с отличным результатом школу закончил 281 ученик.

Что касается дошкольного образования, то всего с 2016 года в Балашихе было открыто 13 детских садов на более чем 5,5 тыс. мест.

«В 2020 году начали работу еще 3 новых детских сада: в микрорайонах Авиаторов, Южный и ЖК «Измайловский лес». По поручению губернатора, одними из первых в области в Балашихе начали работу мини-сады на первых этажах зданий. В 2020 году благодаря этой мере удалось получить 430 новых мест», – подчеркнул Брынцалов.

В планах на 2021 год создать более 2 тыс. мест в детских садах.