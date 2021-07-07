РИАМО - 7 июл. Народный артист СССР, художественный руководитель VII Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину получит в подарок от Государственного музея-заповедника П.И. Чайковского все вышедшие тома Академического полного собрания сочинений композитора, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Произведения Чайковского впервые после его смерти публикуются в подлинном авторском виде без купюр и редакторской правки.

Торжественная церемония вручения состоится на гала-концерте закрытия фестиваля 11 июля, где на большой сцене фестиваля будет представлен концерт-спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с народным артистом России Евгением Мироновым в главной роли. Режиссер-постановщик спектакля – Марина Брусникина.

Премьера проекта состоялась в Сочи в феврале этого года. Как рассказал Евгений Миронов, для него это уже третье обращение к «Гамлету», однако именно в сочетании с музыкой Шостаковича хорошо известные истины обретают новые смыслы.

Вместе с артистом на сцену выйдет Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством маэстро Юрия Башмета.