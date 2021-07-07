РИАМО - 7 июл. Число отдыхающих на водоемах в Москве выросло из-за жаркой погоды, из-за этого продлили проведение месячника безопасности на водных объектах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Спасатели вместе с добровольцами проводят дополнительные патрулирования, инструктажи и разъяснительную работу с населением, отдыхающим как на берегу водоемов, так и непосредственно в воде. В прошлом месяце провели 30 тыс. рейдов.

Мониторинг обстановки на Москве-реке в онлайн-режиме происходит с помощью 111 камер видеонаблюдения. До конца 2021 года планируется установить еще 170 камер.

Также безопасность на водоемах контролируют с помощью беспилотных воздушных судов. С их помощью аварийно-спасательные службы оперативно реагируют на происшествия, обнаруживают угрозу жизни и здоровью людей, при необходимости они могут доставить спасательные жилеты терпящим бедствие на воде, транслировать аудиообращения к нарушителям правил безопасности на воде.

В июне выполнили более 40 полетов общей протяженностью более 50 км. В ходе патрулирования выявлено более 450 нарушителей правил безопасности на воде.

Еще привлекают пожарно-спасательные подразделения в своих зонах выезда. За первый месяц проведено порядка 1,8 тыс. патрулирований, в рамках которых осуществлено свыше 7 тыс. бесед с отдыхающими, которым напоминают правила безопасного поведения.

Кроме того, к профилактической работе привлечено более 1,1 тыс. добровольных спасателей. Представителями студенческого корпуса спасателей, РООПСВОД и другими проведено свыше 3,6 тыс. патрулирований.

Также спасатели и полицейские проводят работу по недопущению нахождения у водоемов детей до 14 лет без сопровождения взрослых. С начала лета проведено более 950 рейдов, в ходе которых выявлены и переданы взрослым 933 ребенка.