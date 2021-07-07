РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 июл. В подмосковных Котельниках воспитанникам детского сада «Маргаритка» рассказали о традициях празднования Дня Ивана Купалы, сообщает пресс-служба администрации округа.

День Ивана Купалы отмечают 7 июля. Это самый долгий день – день летнего солнцестояния, солнцеворота. У древних славян Иван Купала был праздником Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Народ благодарил Солнце за жизнь, за светлый день и за самую короткую ночь в году. После этого дня начинались работы в поле по сбору урожая.

Воспитанников детсада познакомили с историей этого праздника, его традициями, обрядами и преданиями. Дети пели песни, водили хороводы и играли в народные игры.