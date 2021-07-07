РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Детский сад на 250 мест в ЖК «Большое Путилково» в подмосковном Красногорске планируют достроить до 4 квартала нынешнего года, сообщил руководитель проекта ЖК «Большое Путилково» Дмитрий Рязанский.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова посетила ряд строящихся детсадов в Красногорске. Все объекты планируют к вводу в эксплуатацию в 2021 году. В поездке принял участие замглавы округа Тимур Магомедов.

Одним из пунктов стал детский сад в ЖК «Большое Путилково».

«Детский сад относится к перовой очереди. Рассчитан на 250 детей. Планируется к передаче в 4 квартале 2021 года», - сообщил Рязанский.

По его словам, уже выполнены работы по устройству каменной кладки и на 50% - отделочные, завершена кровля, завершается остекление.

«Планируем в течение двух недель закрыть теплый контур. В течение следующей недели приступим к отделке фасадов», - добавил Рязанский.

Кроме того, внутри здания разводят инженерные системы. Наружные сети уже заведены в здание.

По пректу в Большом Путилкове планируют построить 10 детских садов и 4 школы. В стадии строительства 2 детсада и школа.

Всего в ЖК запланировано строительство около 1 млн кв. м. жилья. Ожидается 30-37 тыс. жителей. Реализация всей застройки запланирована до 2030-2032 года.