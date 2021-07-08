РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июл. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова в четверг ожидается отключение электроэнергии на несколько часов, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Отключение электричества будет на 2 часа в период времени с 9:00 до 17:00.

Свет отключат в СНТ «Лесная даль», «Нива-2»,«Шаховы сады», «Березки ФСБ-Бехтеево», «Ветеран-3», «Калинка», «Семья», «Улыбка», «Жемчуг», «Аист-2» и ОНТ «Константиновец-1».

Также отключение электричества будет в мкр. Западный на улицах Тополиная, Кленовая, Ушмары, Садовая, Малиновая, Рябиновая, Земляничная, мкр. Барыбино на улицах Куйбышева, Советская, Пушкина, Чкалова, Макаренко, Генерала Белова, Пролетарская, Кирова, Леваневского, Новослободская, Свердлова, Мира, Школьная, Крупской и Петровская.

Кроме того, свет отключат в деревнях Авдотьино, Бехтеево и Шахово, селах Юсупово, Битягово на улице Пионерской, Ям на улицах Новая, Вокзальная, 1-я Зеленовка, 2-я Зеленовка, Механизаторов, а также в поселке Госплемзавода «Константиново».

Уточнить информацию можно на на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.​