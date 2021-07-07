РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. За 5 лет в подмосковной Балашихе было капитально отремонтировано 25 поликлиник, отделений больниц и открыто 6 новых медучреждений, благодаря этой базе система здравоохранения городского округа смогла справиться с возросшей нагрузкой во время пандемии коронавируса, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета по итогам работы в муниципалитете.

В среду Брынцалов отчитался об итогах работы в Балашихе с 2016 по 2021 год. На мероприятии присутствовали глава округа Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны и другие. Брынцалов отметил, что вопросы о качественном медицинском обслуживании наиболее часто звучали во время встреч с жителями. За 5 лет в Балашихе удалось реализовать значительный объем работ по ремонту, реконструкции и строительству новых медучреждений.

«Всего за 5 лет мы открыли 6 новых медучреждений. Помимо поликлиник в микрорайонах Заря, Авиаторов и Гагарина, это еще и поликлиники в микрорайонах Дзержинского и Павлино, роддом в Саввине. Вместе они обслуживают четверть населения Балашихи», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что именно благодаря этой базе система здравоохранения городского округа смогла справиться с возросшей нагрузкой во время пандемии коронавируса. В частности, в поликлинике в микрорайоне Гагарина и Саввинском роддоме были открыты стационары для больных коронавирусом.

Брынцалов также отметил, что за 5 лет были капитально отремонтированы 25 поликлиник, отделений больниц. В медучреждения ежегодно поступало новое лечебное и диагностическое оборудование. В том числе аппараты КТ, МРТ, системы гемодиализа.