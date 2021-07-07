РИАМО - 7 июл. «Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлили до 19 часов 8 июля, в мегаполисе сохраняется 30-градусная жара, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

8 июля в Москве столбики термометра поднимутся до плюс 30 градусов, а в Московской области - до плюс 27 градусов.

В столице в жару проводят аэрацию воздуха. Она помогает охладить нагревающийся от дорожного полотна воздух.

Жара еще вернется: каким будет июль 2021 в Московском регионе>>