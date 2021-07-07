РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В подмосковных Люберцах в ближайшее время не планируют открывать медицинский вытрезвитель, но такую возможность рассмотрят в будущем, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду прошел прямой эфир главы Люберец Владимира Ружицкого на Радио Люберецкого региона. Жительница спросила, планируют ли открыть в городе медицинский вытрезвитель.

«Понятно, что нагрузка на врачей идет. Пьяного везут в больницу, а там свои проблемы. Сейчас Covid-19, особо и положить некуда. Ранее медвытрезвитель находился на улице Красноармейской. Но кто-то принял решение его закрыть, а сегодня над этой темой нужно думать и изыскивать деньги. Но это тема федеральная, если такое будет принято решение, то мы найдем место», - сказал Ружицкий.