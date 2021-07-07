РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Красногорский филиал Музея Победы подготовил праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности, она пройдет 8 июля, сообщили в пресс-службе музея.

Гости музея смогут стать участниками увлекательной викторины об истории праздника. Чтобы правильно ответить на вопросы, необходимо вспомнить романтичную легенду о Петре и Февронии.

Маленьких гостей в этот день Красногорский филиал порадует тематическим аквагримом. Во время проведения мероприятий будут соблюдать все требования Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, на своих страницах в соцсетях Красногорский филиал разместит онлайн мастер-класс по изготовлению необычных открыток с изображением символа праздника — ромашки.

«Мы покажем, как сделать маленький бумажный подарок с помощью ватных палочек, коктейльных трубочек, пластилина и гуаши. Приглашаем всей семьей присоединиться к занятию, которое начнется в 15:00», — сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.