РИАМО - 7 июл. Президент России Владимир Путин 8 июля примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства побывает в центральном пункте управления ЦКАД. Оттуда будет запущено движение по заключительному участку дороги, включающему развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», 25-км участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и М-10 «Россия».

Строительство трассы было начато по поручению президента России Владимира Путина. Магистраль проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта.

Протяженность ЦКАД составляет 336 км, 260 км – платная дорога. ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты.

По ЦКАД разрешено ехать со скоростью 110 км/ч.

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