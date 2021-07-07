РИАМО - 7 июл. Победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» в номинации «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса» определили в регионе, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Первое место досталось Сергею Родину (Гостинично-развлекательный комплекс «Бережки-Холл»), второе – Кириллу Карпову (Артурс Village & Spa Hotel), третье – Василию Барченко (Величъ Кантри Клаб).

Полуфинальные и финальные испытания участников конкурса прошли в формате игрового реалити-шоу на площадках и при поддержке партнеров конкурса – телеканала 360 и отеля Moscow Country Club.

В конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» принимают участие специалисты туристической сферы, которые сражаются за звание лучших в следующих номинациях: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший экскурсовод (гид)», «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший мастер народного художественного промысла».

Имена победителей и призеров других 9 номинаций конкурса объявят дополнительно.

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