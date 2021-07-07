РИАМО - 7 июл. Инфекционист, главный врач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков сообщил, что в мире зафиксированы случаи заражения коронавирусом в третий раз, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, заболевание в третий раз может протекать тяжелее, чем в предыдущие оба раза.

«То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз», - отметил специалист.

По мнению Тимакова, это связано с особенностью индийского штамма («дельта»). Именно с этим штаммом связывают третью волну коронавируса, которая наблюдается сейчас в России. При заражении этим штаммом самочувствие ухудшается на 7-8 день.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Москвичам рекомендовали согласовывать реабилитацию после Covid‑19 с врачом. Многие пациенты после коронавируса переводятся в реабилитационные центры.

- Врач: Вакцинированные от Covid‑19 москвичи легче переносят болезнь.

К нам поступают такие (вакцинированные – ред.), но они переносят болезнь значительно более легко. Вакцинация, по сути, это единственный способ создать стойкий иммунитет. У нас для этого есть все. Создана первая в мире вакцина, наша наука и институты работают над тем, чтобы изменить ситуацию.

- Главврач столичной больницы заявил, что Covid‑19 может вызывать микротромбозы. Это отягощает течение заболевания.

- Средний возраст пациентов с коронавирусом в Москве составляет 20–25 лет. В прошлом году средний возраст больных составлял 35–40 лет.

- Около 30% Covid‑пациентов в столичной больнице Филатова находятся в тяжелом состоянии. Всего 1100 пациентов с коронавирусом.

- Инфекционист рассказал о случаях заражения Covid‑19 в третий раз. Заболевание в третий раз может протекать тяжелее, чем в предыдущие оба раза.

- Подмосковье вошло в число регионов‑лидеров по темпам вакцинации от Covid‑19. Темпы вакцинации в среднем по России возросли уже более чем в 1,8 раза.

- Голикова заявила о снижении роста заболеваемости Covid‑19 в Москве. Это стало возможным благодаря мерам вакцинации.

- Около 1,2 тыс рестораторов в Москве смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам. Власти отслеживают положение во всех сферах экономики Москвы.

- Пункт вакцинации для иностранцев заработал в столичных «Лужниках». Также в «Лужниках» с 17 июня работает пункт вакцинации российских граждан.

- Врач сообщил о 100%-ной заполняемости реанимации в больнице №52 в Москве. Средний возраст пациентов — 51 год.

- Количество московских музеев, работающих по QR‑кодам, может увеличиться. Систему QR‑кодов ввели в «Кускове», «Царицыне», музеях космонавтики и Королева.

- Подмосковные врачи вылечили еще 2015 человек от Covid‑19. Также за сутки выявили 2531 случай заражения, спасти не удалось 22 пациента.

- Мишустин поставил задачу привить от коронавируса до 90% россиян. Прививки делают бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

- Свыше 40 уголовных дел завели в Москве за подделку QR‑кодов. В столице активизировались мошенники, продающие данные документы.

- ОНФ предложил ужесточить выдачу медотводов от вакцинации от Covid‑19. Для выработки необходимых решений проведут совещание с клиниками.

- Международный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V». Также в издании рассказали, чем она отличается от вакцин других производителей.

- В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов вакцинации от Covid‑19. В офисе одной из компаний провели обыск.

- В Депздраве Москвы объяснили, что делать при отказе в вакцинации из‑за ВИЧ‑статуса. Данное заболевание не является причиной медотвода.

- Мишустин поручил проверить стоимость тестов ПЦР в частных клиниках. Проверка будет проведена ФАС и Роспотребнадзором.

- Подмосковье вошло в число лидеров по вакцинации от коронавируса в РФ. Москва расположилась на 4 месте.

- Несколько музеев Москвы ввели систему QR‑кодов для посетителей. Ранее система была введене для городских ресторанов.

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.