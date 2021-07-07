РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в четверг отчитался об итогах работы в Балашихе с 2016 по 2021 год, в муниципалитете за 5 лет удалось реализовать большое количество знаковых проектов, направленных на улучшение качества жизни людей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду на подведении итогов в культурно-досуговом центре «Северный» присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие. Все желающие могли посмотреть трансляцию отчета в социальных сетях.

«Балашиха – крупнейший по численности населения муниципалитет Московской области. Сегодня здесь живут более 500 тыс. человек. Город является одним из самых динамично развивающихся в Подмосковье. В последние годы нам удалось реализовать большое количество знаковых проектов. Все они направлены на улучшение качества жизни людей. Это новые школы и детские сады, обновленные культурные и спортивные центры, благоустроенные парки и скверы, современная городская инфраструктура», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что за 5 лет произошли масштабные перемены практически во всех сферах. Решение всех задач требует времени и средств. Поэтому важно это делать во взаимодействии с жителями, а итогом такого общения должны быть конкретные действия.

Брынцалов поблагодарил за совместную работу Сергея Юрова, совет депутатов округа, администрацию Балашихи и прежде всего жителей, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие и процветание города – работников предприятий, строителей, учителей, врачей, всех, кто своим трудом и обеспечивает стремительность роста Балашихи.

«Вместе мы не один год трудимся на благо родного Подмосковья, и, безусловно, такое сотрудничество обеспечит положительные результаты и в будущем», – подчеркнул Брынцалов.