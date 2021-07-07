РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Жительница Люберец попросила главу округа Владимира Ружицкого открыть отделение спортивной гимнастики, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду прошел прямой эфир главы Люберец на Радио Люберецкого региона. Жительница спросила, есть ли возможность открыть в округе отделение спортивной гимнастики.

«Вопрос хороший, подумаем и отработаем с областью, с Романом Терюшковым, он - куратор ЦУР городского округа Люберцы, министр физической культуры и спорта Московской области. Думаю, наша задача - подобрать земельный участок и, возможно, когда решим вопросы с заводом Ухтомский, то потом совместно с областью найдем такое помещение для гимнастики», - сказал Ружицкий.