РИАМО - 7 июл. На выплаты на школьников в возрасте от 6 до 18 лет в РФ выделят 204 млрд рублей, сообщает Газета.ru.

Это также затронет продолжающих обучение в школе россиян старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью. Таким образом, поддержку получат более 20 млн человек.

«Общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд руб.», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Решение было озвучено во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Прием заявлений на эту выплату начнется с 15 июля. Выплата будет производиться с 16 августа.