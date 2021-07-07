РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В Подольске выбрали председателя нового состава молодежного парламента, им стал Владимир Дубинин, сообщила депутат городского округа Любовь Ушанева в своем Instagram-аккаунте.

В среду состоялось первое заседание нового состава молодежного парламента при совете депутатов округа. В начале заседания председатель совета Дмитрий Машков вручил почетные грамоты и благодарственные адреса представителям предыдущего состава, активно участвующим в работе парламента. Среди награжденных - председатель двух созывов Николай Сокоренко, его заместитель Олег Лебедев, Владимир Дубинин, Максим Радайкин, Алексей Цыновкин и другие.

По предложению Машкова на пост председателя молодежного парламента был избран Владимир Дубинин. В ходе заседания был рассмотрен ряд организационных вопросов деятельности нового состава.