РИАМО - 7 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров медиарейтинга глав регионов России за июнь 2021 года. Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 65 тыс. источников, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

Воробьев занял третье место в рейтинге. Так, в июне СМИ сообщали, что в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер. Кроме того, СМИ публиковали комментарии губернатора по ситуации с вакцинацией в регионе. Так, Воробьев отмечал, что обязательная вакцинация работников сферы услуг позволит снизить риск распространения коронавируса и избежать новых антиковидных ограничений.

Кроме того, СМИ сообщали об ограничениях, введенных постановлением губернатора из-за коронавируса. Помимо этого, цитировались слова Воробьева о ходе вакцинации жителей от Covid-19. В СМИ также освещалась программа социальной газификации, в которой смогут принять участие 300 тыс. человек.

В топ-10 медиарейтинга также вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Сергей Аксенов (Крым), Радий Хабиров (Башкортостан), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Глеб Никитин (Нижегородская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Игорь Руденя (Тверская область).