РИАМО - 8 июл. Вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин жил и отдыхал в усадьбе Горки со своей семьей, провел здесь последние месяцы жизни. Сегодня здесь открыт музей-заповедник, где можно узнать, как в удивительной роскоши работал, лечился и проводил свое свободное время главный революционер в российской истории.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, за что писатель Герберт Уэллс назвал Ленина кремлевским мечтателем, как белогвардейцы проиграли гражданскую войну из-за неудачной PR-кампании, а также об уникальном вездеходе Ленина марки Rolls Royce. Кроме того, слушатели узнают, от чего первые посетители научно-культурного центра в Горках падали в обморок.

1:40 — 9:47 В каких условиях работал Ленин в Кремле

9:48 — 12:49 Почему Ленин любил читать оппозиционеров

12:50 — 15:07 Почему Сталин забраковал памятник в честь похорон Ленина

15:08 — 20:38 Про покушение на вождя и вездеход Rolls-Royce

20:39 — 23:18 Как Владимир Ильич умирал среди дворянской роскоши

23:19 — 27:39 Почему посетители научно-культурного центра в Горках падали в обморок

27:40 — 29:01 Как белые проиграли Гражданскую войну из-за неудачной PR-кампании

29:02 — 30:56 Как добраться и сколько стоит билет

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Павловский Посад, Зарайск, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Боблово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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