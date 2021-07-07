РИАМО - 7 июл. В Бронницах задержан с поличным браконьер, убивший косулю, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Добыча европейской косули в Подмосковье разрешена только с 1 октября», - напомнил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Численность европейской косули в Подмосковье стабильна и имеет тенденцию к небольшому росту. По данным зимнего маршрутного учета, в регионе обитают свыше 4,6 тыс. особей.

Андрей Разин также добавил, что в Минэкологии региона разработан проект лимитов добычи благородного оленя, косули и лося в период 2021-2022 годы. В настоящее время он проходит государственную экологическую экспертизу.