РИАМО - 7 июл. Абоненты «Мегафона» в настоящий момент испытывают временные сложности при оплате парковки в Москве по СМС, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Пока «Мегафон» устраняет проблему, можете пополнить парковочный счет и оплатить парковку в приложении «Парковки Москвы» или в личном кабинете на сайте parking.mos.ru. А также в ближайшем паркомате», - говорится в сообщении.

Все остальные операторы и сервисы работают в привычном режиме.