РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Две модификации автоматизированного мишенного комплекса «Индикатор» (АМК «Индикатор-1» и АМК «Индикатор-2»), инициативно разработанного в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию Ростех), внесены в Госреестр средств измерений, сообщили в пресс-службе предприятия.

Это позволяет применять комплексы в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 8.570-98 при испытаниях вооружения и военной техники.

«Индикатор-1» и «Индикатор-2» предназначены для бесконтактного измерения координат пуль в мишенной плоскости и расчета по ним характеристик точности и кучности стрельбы из боевого стрелкового оружия.

Работа комплексов основана на принципе акустической локации ударной волны. При полете пули со сверхзвуковой скоростью ударная волна, действуя на мишенную плоскость и акустические датчики, приводит к возникновению в них электрических сигналов, которые по информационно-питающему кабелю поступают в аналого-цифровой преобразователь, где происходит их дальнейшая обработка. Вся информация выводится на монитор ПК в цифровом и графическом виде и может быть распечатана на принтере.

АМК «Индикатор» состоит из акустической мишени, преобразователя аналого-цифрового, информационно-питающего кабеля и ПК. Модификации «Индикатрор-1» и «Индикатор-2» отличаются формой корпуса акустической мишени и расположением на корпусе акустических датчиков, у «Индикатора-1» форма корпуса квадратная, а у «Индикатора-2» - U-образная.

Ряд предприятий отрасли уже заявили о заинтересованности в приобретении данных мишенных комплексов. В настоящее время в стадии заключения находится договор поставки АМК «Индикатор-1» для ООО «Молот-оружие».

Ранее в ЦНИИТОЧМАШ также в инициативном порядке были разработаны мишенные комплексы «ММК 500» и «Новатор».