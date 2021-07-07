РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 июл. В городком округе Мытищи молодежи рассказали об ответственности за правонарушения в рамках профилактической беседы, сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по делам незовершеннолетних и защите их прав горокруга.

Начальник отдела административной практики УПДН и ЗП Роман Углов в молодежном центре «Импульс» провел лекцию-беседу на тему: «Основные виды подростковой преступности, административной и уголовной ответственности. Специфика работы отдела по делам несовершеннолетних. Опасность на дороге. Мотоскутеры. Электросамокаты».

Приоритетным направлением комиссии по делам несовершеннолетних муниципалитета является координация деятельности всех служб и учреждений горокруга, направленная на защиту прав и законных интересов детей и подростков, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику неблагополучия в семьях.