РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Жителей подмосковного Подольска призвали не оставлять без присмотра детей рядом с открытыми окнами, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В среду специалист по работе с молодежью МЦ «Максимум» Василиса Власова провела акцию, в ходе которой прохожим в микрорайоне Кузнечики раздали информационные листовки «Открытое окно - опасность для ребенка».

Горожан призвали ограничивать доступ детей к открытым окнам и не оставлять их без присмотра.