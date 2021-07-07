РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 июл. В Котельниках выписали 10 штрафов на водителей автобусов за нарушение ими противоковидных правил, сообщает пресс-служба администрации округа.

Не ослабевает контроль по наведению порядка в сфере пассажирских перевозок.

На днях сотрудники отдела по транспорту совместно с Котельниковским отделом полиции, отделом по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере безопасности администрации округа и АПИ МО проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте на территории автовокзала «Котельники».

В ходе проверки было выписано 10 штрафов на водителей за нарушение противоковидных и санитарных правил в условиях пандемии.