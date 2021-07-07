РИАМО - 7 июл. Продолжается строительство школы на 550 мест на улице Чкалова в Электрогорске, здание готово на 80%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство идет в рамках национального проекта «Образование». Рабочие перешли к завершающему этапу строительства.

«В строительстве задействовано более 160 рабочих. На объекте завершаются фасадные и отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных сетей, продолжается комплексное благоустройство пришкольной территории», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Ввести школу в эксплуатацию планируется к началу учебного года. Согласно проекту, новое здание общей площадью более 11 тыс. кв. м будет разделено на 3 функциональных блока – учебный, общешкольный и административный.

Также в школе разместятся актовый и спортивный залы, столовая, современный информационно-библиотечный центр. Школа рассчитана на 550 учеников.

На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с площадками для командных и подвижных игр, учебно-опытная и хозяйственная зоны, а также места для отдыха. Школа будет оборудована с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.