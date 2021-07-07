РИАМО - 7 июл. Закрытие на срок до 90 суток грозит «Кулинарной лавке братьев Караваевых» на Тверском бульваре из-за работы без проверки QR-кодов у посетителей, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.

«ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что заведением «Кулинарная лавка братьев Караваевых», расположенным по адресу: Тверской бульвар, д. 20, стр. 4, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода», — сказал Михайлов.

Он добавил, что внутри обслуживали посетителей без QR-кодов.

Заведению грозит штраф до 300 тыс. рублей. Если будут установлены факты причинения вреда здоровью, кулинарную лавку могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса с 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, а также тем, кто переболел не более полугода назад. Кроме того, рестораны можно посещать тем, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 3 дней назад.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Голикова заявила о снижении роста заболеваемости Covid‑19 в Москве. Это стало возможным благодаря мерам вакцинации.

- Около 1,2 тыс рестораторов в Москве смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам. Власти отслеживают положение во всех сферах экономики Москвы.

- Пункт вакцинации для иностранцев заработал в столичных «Лужниках». Также в «Лужниках» с 17 июня работает пункт вакцинации российских граждан.

- Врач сообщил о 100%-ной заполняемости реанимации в больнице №52 в Москве. Средний возраст пациентов — 51 год.

- Количество московских музеев, работающих по QR‑кодам, может увеличиться. Систему QR‑кодов ввели в «Кускове», «Царицыне», музеях космонавтики и Королева.

- Подмосковные врачи вылечили еще 2015 человек от Covid‑19. Также за сутки выявили 2531 случай заражения, спасти не удалось 22 пациента.

- Мишустин поставил задачу привить от коронавируса до 90% россиян. Прививки делают бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

- Свыше 40 уголовных дел завели в Москве за подделку QR‑кодов. В столице активизировались мошенники, продающие данные документы.

- ОНФ предложил ужесточить выдачу медотводов от вакцинации от Covid‑19. Для выработки необходимых решений проведут совещание с клиниками.

- Международный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V». Также в издании рассказали, чем она отличается от вакцин других производителей.

- В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов вакцинации от Covid‑19. В офисе одной из компаний провели обыск.

- В Депздраве Москвы объяснили, что делать при отказе в вакцинации из‑за ВИЧ‑статуса. Данное заболевание не является причиной медотвода.

- Мишустин поручил проверить стоимость тестов ПЦР в частных клиниках. Проверка будет проведена ФАС и Роспотребнадзором.

- Подмосковье вошло в число лидеров по вакцинации от коронавируса в РФ. Москва расположилась на 4 месте.

- Несколько музеев Москвы ввели систему QR‑кодов для посетителей. Ранее система была введене для городских ресторанов.

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.