РИАМО - 7 июл. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что обмен веществ у человека нормализуется при определенных условиях, например, после отказа от вредной еды, усилении физической активности, также необходимо высыпаться, сообщает Nation News.

«Также не повредит позитивное отношение к жизни, что еще придумывать. Нежелательны нагрузки ближе чем за два часа до сна, и лучше не раньше, чем через час после еды», — сказал Гинзбург.

Он отметил, что существует некое усредненное значение количества калорий, которое необходимо потреблять, чтобы похудеть. Однако вывести точную формулу фактически невозможно. Нет единственно верной формулы расчета, к тому же при одинаковом образе жизни и рационе два человека могут тратить разное количество калорий. Поэтому стоит довериться мудрости организма, считает эксперт.

«В определенных условиях обмен веществ по отношению к пище у человека нормализуется, и вы должны в эти условия и войти. Они довольно простые: еда без очевидных вредностей, физическая активность более ли менее тонизирующая и полноценный сон. Также не повредит позитивное отношение к жизни, что еще придумывать. Нежелательны нагрузки ближе чем за два часа до сна, и лучше не раньше, чем через час после еды», — сказал Гинзбург.