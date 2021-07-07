РИАМО - 7 июл. Организацию отдыха населения на пляжах городского округа обсудили 7 июля окружные власти в рамках строительного дня, прошедшего под руководством главы Мытищ Виктора Азарова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Директор МБУ «Леспаркхоз» Валерий Кошечкин рассказал, что в округе функционирует 4 муниципальных пляжа: в Новоалександрово и Новосельцево, где можно купаться, зоны отдыха в деревнях Большое Ивановское и Трудовая Северная оборудованы только для отдыха рядом с водой, но не предназначены для купания.

В рамках подготовки зон отдыха у водных объектов к летнему сезону 2021 года была проведена проверка пляжей на соответствие требованиям «Закона о благоустройстве». Так, в обязательный минимальный перечень элементов благоустройства входят пешеходные коммуникации, проезд для машины скорой помощи, пункт медицинского обслуживания, спасательная станция, автостоянка, питьевые фонтанчики, находящиеся в общем доступе. Пляжи должны быть оборудованы кабинками для переодевания, шезлонгами, зонтиками. Туалетные кабины должны быть модульными, биотуалеты не допустимы.

«Пляж в Новоалександрово оборудован парковкой, дорожками, навесами для отдыха, спасательной станицей, имеются урны и туалеты, есть естественный газон, развлекательные элементы, зонты и шезлонги. К сожалению, этого недостаточно, чтобы соответствовать требованиям, которые министерство благоустройства Московской области предъявляет к пляжным зонам отдыха», — сказал Кошечкин.

Со следующего сезона на объект заходит новый арендатор. Глава округа поручил связаться с исполнителем и при передаче зоны отдыха прописать в договоре все условия приведения пляжа в нормативное состояние.