РИАМО - 7 июл. День семьи, любви и верности, который отмечается в память о святых князе Петре и его жене Февронии, имеет исторические корни, поэтому важен для каждого россиянина, сообщил РИАМО подмосковный сыровар, многодетный отец Олег Сирота.

Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве — Петра) и его супругу Ефросинью — Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу. День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года.

«День Петра и Февроньи - наш родной, отечественный праздник, который имеет плотную связь с нашими историческими корнями, с нашей вероисповедальной традицией. Это большой светлый праздник», - сказал Сирота.

Он призвал посвятить праздничный день семье, поздравить своих супругов, родителей и других близких людей.

«Дарите цветы, говорите, уделяйте внимание. Сделайте те вещи, которые и так нужно каждый день делать, но завтра это нужно сделать особенно», - заключил Сирота.