РИАМО - 7 июл. По программе реновации в поселении Мосрентген ввели в эксплуатацию 5 жилых корпусов, люди начнут переезжать в них уже в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пять жилых корпусов переменной этажности ввели в эксплуатацию по программе реновации в 24-м квартале поселения Мосрентген. Переселение в новостройки начнется в этом году», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

При отделке фасадов использовали трехслойные стеновые панели с облицовкой цементно-песчаной плиткой. Каждый корпус имеет оригинальное цветовое решение. Входные группы оформлены витражным остеклением.

Всего в новых корпусах 848 квартир. Готовая улучшенная отделка полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Во всех квартирах остекленные балконы и лоджии, на фасадах установлены корзины для кондиционеров.

На первых этажах разместятся объекты инфраструктуры, вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения консьержа и комнаты для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения.

Подъезды в новостройках со сквозным проходом, у жителей есть возможность войти в дом и со двора, и с улицы. Во дворе находятся детские и спортивная площадки, место для отдыха, высажены деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году, ее участниками стали около миллиона москвичей — жителей 5175 домов. Все они смогут переехать в новые комфортные квартиры. Для реализации программы подобрано 513 стартовых площадок.