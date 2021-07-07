РИАМО - 7 июл. Члены региональной Общественной палаты будут принимать активное участие в наблюдении за ходом избирательной кампании в Подмосковье, сообщил РИАМО председатель Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан», избранный член Общественной палаты Московской области VII созыва Олег Сирота.

В сентябре жители Подмосковья будут участвовать в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. Голосование на выборах в Государственную Думу будет проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

«У нас Общественная палата является одним из тех институтов, которые занимаются общественным наблюдением, независимым наблюдением, следят за тем, чтобы выборы проходили честно. Члены Общественной палаты являются нейтральными людьми, они не могут быть членами партии. Они - независимые люди, в данном случае (на выборах - ред.) - общественные наблюдатели. Поэтому, конечно, будем принимать самое активное участие (в мониторинге за ходом избирательной кампании - ред.)», - сказал Сирота.

Он также назвал плюсы проведения голосования в трехдневном формате. В первую очередь, это удобно для самих избирателей.

«Кому-то удобно в один день прийти, кому-то - в другой. За три дня проще провести и надомное голосование», - пояснил Сирота.

Он добавил, что голосование в течение трех дней является более безопасным вариантом в условиях пандемии коронавируса.