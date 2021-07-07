РИАМО - 7 июл. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил высокий уровень информирования жителей Московской области о президентской программе социальной газификации.

В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством РФ.

«Хотел бы привести в пример Московскую область, в которой на высоком уровне организована работа по информированию граждан и по газификации в целом путем обхода домовладений, обзвона граждан, организации сходов жителей, информирования через СМИ, интернет-ресурсы, социальной рекламы, есть возможность подачи заявок через сайты, увеличено количество традиционных точек приема заявок граждан, действует горячая линия социальной газификации», — сказал Новак в ходе совещания.

Он добавил, что, кроме того, будет создана возможность получения комплексной услуги у одного юрлица, которое будет предусматривать как строительство газовых сетей до границ земельного участка, так и внутри земельного участка заявителя, также монтаж газоиспользующего оборудования и переустройство жилого здания в случае необходимости.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

Для реализации программы социальной газификации «Мособлгаз» планирует построить 5 тыс. км газораспределительных сетей в Подмосковье за полтора года.

Планируется, что в рамках программы социальной газификации до конца 2022 года получат газ более 110 тыс. подмосковных домохозяйств.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>