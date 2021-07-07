РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 июл. В городском округе Мытищи на Осташковском шоссе образовалась пробка длиной более 1 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в сторону деревни Болтино. Пробка начинается от строения 92 по Осташковскому шоссе на территории деревни Беляниново и продолжается до пересечения с Рябиновой улицей.

Также заторы есть в самом городе на Олимпийском проспекте, Шараповском проезде, улицах Воровского и Коминтерна.