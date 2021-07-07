РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 июл. В подмосковных Котельниках идет первый этап строительства детской площадки, ход строительства проверил заместитель министра благоустройства Подмосковья Денис Чижик, сообщает пресс-служба администрации города.

К нему присоединились заместитель главы городского округа Алексей Воронцов, начальник управления благоустройства Котельников Иван Жарков, а также начальник отдела лесного хозяйства администрации муниципалитета Денис Быченков и др.



Данная детская площадка входит в проект комплексного благоустройства Кузьминского лесопарка. Заместитель министра вместе с присутствующими осмотрел площадку и дал рекомендации по ее дальнейшему строительству и эксплуатации.



На данный момент идет строительство I этапа площадки. Планируется обустройство площадки общей площадью 510 кв.м. для всех возрастных групп, а также модернизация освещения, установка информационных стендов и навигации, входной группы, замена лавочек и урн.



За счет привлечения бюджетных средств в июне завершилась реконструкция многофункциональной хоккейной коробки и по совместительству катка в зимний период в Кузьминском лесопарке.