РИАМО - 7 июл. В среду подмосковные перевозчики раздали более 4 тыс. бутылок воды пассажирам на остановках, автовокзалах и ж/д станциях, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Воду раздавали на остановках, автовокзалах и ж/д станциях в Мытищах, Домодедове, Подольске, Железнодорожной, Лобне, Одинцове, Пушкине, Раменском, Королеве, Орехово-Зуеве.

Жителей Подмосковья просят по возможности отказаться от пользования общественным транспортом в часы наиболее активного солнца.

В среду в Москве и Московской области температура воздуха в дневные часы составит до 29 градусов тепла, осадков не прогнозируется.