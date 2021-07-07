РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 7 июл. Для предотвращения деформации асфальта на дорогах городского округа Люберцы проводится поливка и мытье, на это тратится в день до 500 т воды, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«До 500 тонн воды уходит на помывку и полив 322 км муниципальных дорог, 110 км тротуаров и 90 остановочных павильонов общественного транспорта городского округа Люберцы в день. Особенно увлажнение асфальта необходимо в жару, когда температура воздуха поднимается выше плюс 25 градусов», — сказал Ружицкий.

Он пояснил, что с утра спецтехника выходит на уборку дорог и тротуаров, а днем проводит аэрацию, которая спасает асфальт от деформации.