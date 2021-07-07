РИАМО - 7 июл. Специалисты газовой службы продолжают плановые обходы жилых домов в Подмосковье для проверки газового оборудования. С начала апреля газовики проверили 185 тыс. жилых домов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

85 бригад по инвентаризации сформировано на предприятии, ежедневно обследуется 3,4 тыс. домовладений региона.

«Правительство региона выстраивает эффективную систему, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей при эксплуатации газового оборудования. Одной из мер стало внедрение нового приложения. «Мособлгаз» — одна из первых специализированных компаний, кто начал работу с новым приложением. На сегодняшний день сотрудники-газовики всех филиалов предприятия обеспечены учетными записями», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Для мониторинга состояния газового оборудования в регионе разработали новый раздел мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Теперь власти могут контролировать деятельность организаций, которые обслуживают газовое оборудование, в режиме реального времени. С помощью приложения сотрудники «Мособлгаза» проводят фотофиксацию по специальному чек-листу. По итогам проверок всю информацию заносят в единую базу для дальнейшей обработки.

Жителей региона попросили внимательно следить за состоянием газового оборудования, не забывать вовремя проходить техобслуживание, делать поверку счетчиков.

График проверок газового оборудования можно посмотреть по ссылке.

Каждый собственник или наниматель жилья должен заключить со спецорганизацией договор на техобслуживание газового оборудования. Техническое обслуживание проводят не реже одного раза в год. Посмотреть реестр спецорганизаций можно на сайте министерства энергетики Подмосковья.