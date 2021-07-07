РИАМО - 7 июл. Жителям столицы напомнили о том, что во время отдыха у водоемов стоит быть внимательными, став свидетелем происшествия, нужно сразу звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Синоптики снова обещают новые температурные рекорды в ближайшие дни, столбики термометров будут подниматься выше отметки плюс 30 градусов.

Летом московские спасатели усиливают патрулирование водных объектов. В городе работают 24 поисково-спасательные станции, на них служат более 330 спасателей на воде. Водные объекты патрулируют на быстроходных спасательных катерах.

Под контролем специалистов и береговая линия. Во время пешего патрулирования горожанам рассказывают о правилах безопасности у воды. С начала лета провели уже около 8,8 тыс. патрулирований и почти 30 тыс. профилактических бесед.

За последние 10 лет на водоемах столицы спасены более 1,4 тыс. человек. Благодаря профилактической работе количество происшествий на воде за эти годы снизилось более чем в 1,5 раза.