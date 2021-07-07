РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. С начала 2021 года в городском округе Люберцы 164 организации заключили договоры на вывоз отходов с региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Оформить договор с региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск» на вывоз отходов можно двумя способами. На сайте регоператора в разделе «Обратная связь» есть специальная форма. Еще один вариант - отправить заявку на электронную почту: dogovor@ecoline-voskresensk.ru. С начала года в городском округе такой услугой воспользовались 164 организации. Дистанционный сервис для оформления договора работает для юридических и физических лиц.

Всего с начала года в Воскресенском кластере 496 организаций заключили договоры на вывоз отходов с официальным регоператором. Кроме того, его услугами стали пользоваться еще 10 садовых некоммерческих товариществ.

В соответствии с законодательством, все организации должны были заключить соответствующий договор до 1 января 2019 года. Специалисты Госадмтехнадзора еженедельно направляют нарушителям уведомления о необходимости оформить договор, за его неисполнение следуют штрафные санкции. За шесть месяцев текущего года Госадмтехнадзор применил к организациям городского округа 11 взысканий на сумму 1,1 млн рублей.