РИАМО - 7 июл. В среду днем спасатели помогли тонувшему мужчине, который упал в Москву-реку, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

О происшествии сообщили на пульт дежурного поисково-спасательной станции «Ленинские горы». К месту происшествия направилась дежурная смена спасателей на воде.

В районе набережной Тараса Шевченко - в 15 метрах от берега - мужчину подняли на борт катера.

Пострадавшего доставили на причал «Гостиница Украина» и передали врачам для госпитализации.